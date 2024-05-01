Ankara'da kuvvetli yağış! Yollar çöktü, araçlar, ev ve iş yerleri hasar gördü

Valilik tarafından yapılan uyarı nedeniyle olumsuzluk yaşanan noktalara müdahale etmek için hazırda bulunan ekipler, yağışın hayatı felç ettiği noktalarda hiçbir vatandaşın olumsuzluk yaşamaması için yağışın ilk anlarından itibaren su tahliye çalışmalarına başladı.