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        Haberler Gündem Kazada yaralanmıştı! Tuğçe'den 20 gün sonra acı haber! - Güncel haberler

        Kazada yaralanmıştı! Tuğçe'den 20 gün sonra acı haber!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel'in kullandığı kamyonetin refüje çarpıp takla attığı kazada ağır yaralanan 26 yaşındaki Tuğçe Aydın, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 00:25 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:25
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        Kazada yaralanmıştı! Tuğçe'den 20 gün sonra acı haber!
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        Kaza, 11 Nisan'da İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

        Sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel (29) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

        Kazada sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan C.A. ve M.Y. hafif Tuğçe Aydın ise ağır yaralandı.

        Tuğçe Aydın önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tuğçe Aydın, gün gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Aydın'ın acı haberiyle aile büyük üzüntü yaşadı. Yakınları tarafından hastaneden alınan Aydın’ın cenazesi, bugün Denizli’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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