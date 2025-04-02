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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası yükselişle kapandı

        New York borsası, ABD yönetiminin karşılıklı tarifeleri açıklaması öncesinde günü yükselişle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 23:40 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:40
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        New York borsası yükselişle kapandı
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        Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,56 artarak 42.225,32 puana çıktı.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,67 artışla 5.670,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 17.601,05 puana ulaştı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklaması beklenirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

        Gümrük vergilerinin ölçeği ve kapsamı belirsizliğini korurken, ülke basınında çıkan haberlerde farklı tarife senaryolarına yer verildi.

        Analistler, Trump'ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisinin belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, tarifelerin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyulduğunu bildirdi.

        Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,70'e geriledi, başvurular yüzde 1,6 azaldı.Ülkede özel sektör istihdamı ise martta 155 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.ABD'de fabrika siparişleri şubatta yüzde 0,6 artışla beklentilerinin üzerine çıktı.Gün içinde yüzde 4,11'e kadar gerileyen ve geçen yıl ekim ayından bu yana en düşük seviyeyi gören ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, daha sonra yüzde 4,18'de dengelendi.Öte yandan, Tesla, ilk çeyreğe dair üretim ve teslimat verilerini açıkladı. Beklentilerin altında gelen verilerin ardından açılışta yaklaşık yüzde 6 düşen Tesla hisseleri, şirketin üst yöneticisi Elon Musk'ın gelecek haftalarda Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki görevinden ayrılacağına dair haberler sonrasında günü yüzde 5'in üzerinde kazançla tamamladı.

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