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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası, Trumpın Fed Başkanı Powella yönelik eleştirileri sonrası düşüşle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası, Trumpın Fed Başkanı Powella yönelik eleştirileri sonrası düşüşle kapandı

        New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 07:35 Güncelleme: 22.04.2025 - 07:35
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        New York borsası düşüşle kapandı
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        Kapanışta Dow Jones endeksi, 970 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,48 azalarak 38.170,41 puana indi.

        S&P 500 endeksi yüzde 2,36 azalışla 5.158,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 kayıpla 15.870,90 puana geriledi.

        ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler sürerken pay piyasalarında, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendi.

        TRUMP FED BAŞKANI POWELL'I YİNE HEDEF ALDI

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı yine hedef aldı.

        Faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirten Trump, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetti. Trump, Powell'ın faiz oranlarını şimdi düşürmemesi halinde ekonomide bir yavaşlama olabileceğini ifade etti.

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        ABD Başkanı Trump, geçen hafta da Fed Başkanı Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti. Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti. Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti.

        Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişelere yol açmıştı.

        ABD Başkanı Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi için defalarca çağrıda bulunmasına karşın Fed yetkilileri tarifeler nedeniyle belirsizliklerin arttığına işaret ederek temkinli bir yaklaşım izleyeceklerinin sinyalini vermişti.

        Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri, ABD varlıklarına yönelik halihazırda tarife politikası nedeniyle azalan yatırımcı güveninin daha da sarsılmasına neden oldu.

        ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,41 seviyesine yükselirken, dolar endeksi yüzde 1'e yakın azalışla 98,17 değerine geriledi.

        "NİHAYETİNDE HERKESLE BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ"

        Tarifelere ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump bugün düzenlenen Paskalya töreninde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız" dedi.

        Öte yandan Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında gümrük vergisi artışı getirdiği ülkelerle müzakerelerde tarife muafiyeti karşılığında Çin ile ticareti sınırlama baskısı yaptığına ilişkin iddialar nedeniyle Washington yönetimine tepki gösterdi.

        Analistler, ABD'nin başkenti Washington'da bu hafta düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları'ndan çıkacak mesajların da yatırımcıların odağında olacağını belirterek, makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Tesla, IBM, Alphabet gibi teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanacak bilançolarının da izleneceğini aktardı.

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