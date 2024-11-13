New York borsası düşüşle kapandı

Yatırımcıların odağının ABD'deki başkanlık seçimlerinden makroekonomik verilere kaymasıyla pay piyasalarında, yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi negatif seyir izlendi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 5.983,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kayıpla 19.282,76 puana indi.

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Analistler, ABD ekonomisinin ve para politikasının görünümüne dair daha fazla bilgi için makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin önemli olduğunu belirtti.

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesi, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin bugün yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

REKLAM Kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 2,9'a inerken, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'e ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de yüzde 2,8'e geriledi. Ülkede yarın açıklanacak ekim ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 olması yönünde. GÖZLER POWELL'A ÇEVRİLDİ Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşma da yatırımcılar tarafından beklenirken analistler, Powell'ın açıklamalarında para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucunun aranacağını aktardı.

Analistler, güçlü ekonomik veriler ve ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın bazı politikalarının olası enflasyonist etkilerinin Fed'in faiz indirimlerinin seyrine ilişkin belirsizliği artırabileceğini ifade etti. Enflasyon verileri ve Powell'ın açıklamaları öncesi Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun düşüşe geçiyor gibi görünse de Fed'in hedefinin üzerinde kalabileceğini belirtti. REKLAM Fed'in risklere gerektiği gibi yanıt verebilecek konumda olduğunu vurgulayan Barkin, bankanın odağının ekonominin nasıl geliştiğine bağlı olarak yukarı yönlü enflasyon risklerine veya aşağı yönlü istihdam risklerine kayabileceğini aktardı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed'in aralık toplantısında da faiz indirimine gitmesinin uygun olup olmayacağını belirlemek için gelen enflasyon verilerine bakacağını belirtti. Kashkari, enflasyonda yukarı yönlü bir "sürprizin" görülmesi halinde faiz indirimlerine ara verilebileceğinin sinyalini verdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyon verileri öncesi yüzde 4,43 seviyesine yükseldi. Trump'ın seçim zaferinin ardından yükselişe geçen dolar endeksi de 106,1 ile haziran sonundan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 105,9 seviyesinde dengelendi.

KRİPTO PARADA YÜKSELİŞ Kripto para piyasasında ise Trump'ın seçim zaferiyle yükselişe geçen Bitcoin'in fiyatı 88 bin doların üzerinde seyretti. Kurumsal tarafta ise ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan perakende devlerinden Home Depot'nun hisseleri, şirketin satışlarının üç aylık dönemde yıllık yüzde 6,6 arttığını bildirmesine karşın yüzde 1,3 değer kaybetti. Biyoteknoloji firması Novavax'ın hisseleri de yıllık gelir tahmininde düşüşe gitmesinin ardından yüzde 6,1 geriledi.