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İş insanı Nevzat Aydın, modacı sevgilisi Zeynep Zenel ile dün akşam dünyaevine girdi. Aydın'ın Maldivler'de 4 gün sürecek düğün planı yaptığı ve özel uçakla konukları götüreceği iddia edilmişti.

Ancak iş insanı, düğünü İstanbul'da yapmaya karar verdi. Nevzat Aydın'ın Anadolu Hisarı'ndaki evinde gerçekleşen düğüne 70 kişi katıldı.

Çiftin nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Aydın ile Zenel, düğün fotoğraflarını da Boğaz manzarasında çektirdi.

TÜRKİYE İNTERNET TARİHİNİN EN YÜKSEK SATIŞINI YAPTI

Bilgisayar mühendisi olan Nevzat Aydın, ABD'de okurken Yemeksepeti fikrini geliştirmişti. 2001 yılında kurduğu firmayı, 2015'de 589 milyon dolara satarak, Türkiye internet tarihinin en yüksek satışını yapmıştı.

Online sipariş platformu Yemeksepeti’nin kurucularından ve CEO’su Aydın, iki ay önce ailesine daha fazla zaman ayırabilmek ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için genç girişimcilere verdiği desteklere odaklanabilmek için Yemeksepeti CEO’luğu görevinden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.