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Online sipariş platformu Yemeksepeti’nin kurucularından ve CEO’su Nevzat Aydın, ailesine daha fazla zaman ayırabilmek ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için genç girişimcilere verdiği desteklere odaklanabilmek için Yemeksepeti CEO’luğu görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nden ayrılma kararını almasının ardından CEO’luk görevine 2011 yılında Yemeksepeti ailesine katılan ve halen İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki atandı.

Yemeksepeti tarafından yapılan açıklamada, Nevzat Aydın’ın liderliğinde Yemeksepeti’nin 2001 yılında kurulduğu küçük ofisten, bugün Türkiye’nin örnek alınan en önemli kurumlarından birine dönüştüğünün altı çizildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yemeksepeti bugün itibarıyla 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan, en küçük esnafından en büyük perakendecisine kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki 60 binden fazla işletmenin büyümesine destek olan ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle milyonlarca insanın ihtiyaçlarına her an cevap veren bir yapıda faaliyetlerini sürdürmektedir. Yemeksepeti’nin bu ölçeğe ulaşırken, ilk günkü start-up ruhunu yitirmemiş olmasında ve her zaman çalışanını, iş ortaklarını ve müşterilerini faaliyetlerinin merkezinde tutan bir kurum kültürüne sahip olmasında Nevzat Aydın’ın rolü yadsınamaz. Yemeksepeti, Nevzat Aydın ve kurucularının ilk gün koyduğu ilkelere ve değerlere sadık kalarak, tüm paydaşları ve Türkiye için değer yaratarak büyümeye devam etme kararlılığındadır. Nevzat Aydın’dan bayrağı yine Yemeksepeti bünyesinden yetişen genç bir lider olan Mert Baki’nin alması bu kararlılığın en somut göstergesidir. Nevzat Aydın’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarken, Mert Baki’ye Yemeksepeti’nin gelecek yolculuğunda yürüteceği görevden dolayı başarılar diliyoruz.”

"AİLEME DAHA FAZLA ZAMAN AYIRABİLMEYİ İSTİYORUM"

Yemeksepeti’nin bundan sonraki başarılarını yakından takip edeceğini kaydeden Nevzat Aydın ise şunları belirtti:

“20 yılı aşkın Yemeksepeti serüvenim boyunca ben ve ekip arkadaşlarım gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Başarıları birlikte kutlarken, zorluklardan dersler çıkardık. Hiçbir zorluktan yılmadık ve tüm engelleri aşarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklandık. Yemeksepeti’nde herkes tarafından gıpta edilen bir kurum kültürü oluşturduk. İnovasyon kasları çok güçlü ve çevik bir organizasyon yarattığımıza ve Yemeksepeti’nin sağlıklı büyümesi için gerekli operasyonel mükemmeliyet platformunu oluşturduğumuza inanıyorum. Kişisel olarak hayatımın yeni döneminde aileme daha fazla ve kaliteli zaman ayırabilmeyi istiyorum. Ayrıca Yemeksepeti’nin liderliği bir bayrak yarışı, bayrağı benden devralacak, 10 yılı aşkın bir süredir çalışma arkadaşlığı yaptığım sevgili Mert Baki’ye yeni görevinde başarılar diliyorum.”

Nevzat Aydın’dan CEO’luk görevini devralacak Mert Baki yeni görevinin heyecan verici olduğunu vurgulayarak, “Yemeksepeti olarak bugün 25 milyondan fazla kullanıcımızın hem yemek hem de hızlı market ihtiyaçlarını dakikalar içinde karşılayan Türkiye’nin en büyük hızlı ticaret platformuyuz. 10 binden fazla çalışanımızla birlikte, milyonlarca kullanıcımızın hayatına ve 60 binden fazla esnaf iş ortağımızın işlerine değer katmak olacak” dedi.

"BİR DEVRİN SONUNA GELDİK..."

Aydın, Twitter üzerinden de şu açıklamaları yaptı:

“Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola."

"Bu başarı hikayesinin hiçbir yerinde hiçbir zaman teşvik, lisans, tahsis, devlet desteği, tanıdık, kredi vs. yer almadı. Bunların yerine hep en büyük kozumuz ‘inovasyon’ oldu. İnovasyonu tam ortamıza almış bir şirket olarak hep beraber yıllar içerisinde öyle öncü şeyler yaptık ki...DVD projesi, restoran yorumları, gamification ve muhtarlık savaşları, siparişlerle ‘Nutuk’ ve klasiklerin dağıtımı, Banabi ve Mahalle vs…."

"Benden sonraki dönemde yıllardır bizimle olan Mert Baki görevi devralacak. Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam. Yemeksepeti post-pandemi dönemi için mükemmel derecede hazır. Unutmadan Yemeksepeti Mahalle açıldı. :)"

MERT BAKİ KİMDİR?

Yemeksepeti’nde CEO’luk görevini devralacak Mert Baki, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ’de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirdi. Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık’ta başladı, ardından Migros’ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulundu.

2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti’nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu. Son olarak İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle gibi projelere liderlik etti. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Mert Baki, evli ve ikiz çocuk babası.