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Bilgi teknolojileri kuruluşu Netaş’ta CEO değişimi yaşanıyor. Netaş’tan yapılan yazılı açıklamada, Netaş Yönetim Kurulu’nun 27 Kasım 2020 tarihindeki toplantısında; C. Müjdat Altay’ın Netaş CEO görevinden kendi isteği ile ayrılma talebinin kabulüne, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla görevi Ali Emir Eren’e devretmesine karar verildiği bildirildi.

Görev değişikliğine ilişkin olarak açıklama yapan Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“53 yıllık Netaş tarihinin 40 yılında önemli başarılara imza atan, 16 yılında ise CEO’luk görevi üstlenen Sayın C. Müjdat Altay yönetiminde Netaş, Türkiye’nin Ar-Ge ve teknoloji tarihinde birçok ilke ve başarıya imza atmıştır. Altay’ın yönetiminde Ar-Ge odaklı bir yapıya kavuşan Netaş, bugün sadece Türkiye’de değil yakın coğrafyasında da etkin bir teknoloji şirketine dönüşmüştür. Bir sektör duayeni olarak, bundan sonrasında da gerek teknoloji ekosisteminin gerekse Türkiye’nin teknoloji ile gelişimi için çalışmalarına devam edecek olan Sayın C. Müjdat Altay’a sunduğu değerli katkıları ve odağına Netaş’ın öz değerlerini alan liderliği için tüm Yönetim Kurulu üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Yeni yapı ve Ali Emir Eren’in yönetime katılmasıyla Netaş'ın gelecekte de büyümesini devam ettireceğine inandığını belirten Peng, “Netaş, bir yandan 5G ve ötesi teknolojiler üzerine çalışırken, diğer yandan yerlileştirme çalışmalarına, yerli ve milli ürünlere öncülük etmeye devam edecek. 53 yıldır bağlı olduğu değerlerden ödün vermeden yurt içi ve yurt dışında büyümesini sürdüren Netaş, ArGe'sinin gücü ile yakın coğrafyadaki hedeflerini arttırmayı sürdürecek” diye konuştu.

YENİ CEO TÜRK TELEKOM’UN İŞTİRAKİ İNNOVA’DAN

1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla C. Müjdat Altay’dan görevi devralacak olan Ali Emir Eren, Marmara Üniversitesi Enformatik bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversiteden MBA derecesi aldı. Profesyonel iş hayatına 1997 yılında Türkiye’de başlayan Eren, daha sonra Almanya’ya giderek Deutsche Telekom Grubu’na katıldı, çeşitli ülkeleri kapsayan yönetici pozisyonlarında 2008 yılına kadar görev aldı.

Türk Telekom’a katılmak için Türkiye’ye dönen Eren, Türk Telekom International (TTI) satın alma sürecini ve TTI’nın Türk Telekom ile entegrasyon çalışmalarını, TTI Türkiye Genel Müdürlüğü ve Macaristan merkezli TTI Global’in CCDO’luğu sorumluluklarıyla birlikte yürüttü. Eren, 2018 yılından bu yana Türk Telekom’un iştiraki olan Innova’nın CEO’luk görevini yürütüyordu.