Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var

Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var

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Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Batı Kudüs’te yaptığı görüşmenin ardından konuştu.

Gazze’de 4 günlük insani ara Haberi Görüntüle

Cuma sabahı Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen çatışmalara insani ara ve esir takası uzlaşısına işaret eden Netanyahu, İsrailli tüm esirleri Gazze'den çıkarmayı umduklarını ancak "bu yolda pek çok zorluk olduğunu" kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron da bugün olası insani ara hakkında konuşmanın önemli olduğunu, bunu esirlerin çıkarılması ve Gazze'ye yardımların girişi için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

HAMAS: İSRAİL'E KARŞI KOYMAYA DEVAM EDİYORUZ Ebu Ubeyde, yayımlanan video kaydında, Aksa Tufanı'nın 48'inci gününde, İsrail'e karşı koymaya devam ettiklerini söyledi. REKLAM Sahadaki gelişmeler ve varılan esir takası uzlaşısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ebu Ubeyde, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ait 335 askeri aracı hedef aldıklarını ve bunlardan 33'ünün son 72 saat içinde vurulduğunu açıkladı. Son 3 günde İsrail askerlerinin hedef alındığı saldırılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki Tıvam bölgesinde 21 Kasım'da İsrail askerlerini pusuya düşürdüklerini ve en az 5 askeri öldürdüklerini aktardı. Ebu Ubeyde, başka bir saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Er-Rantisi Hastanesi'nin doğusunda 8 İsrail askerine 10 metre mesafeden düzenledikleri saldırıda da ölen ve yaralananlar olduğunu kaydetti. Ebu Ubeyde, Beyt Hanun'da 21 Kasım sabahı 6 kişilik bir piyade bölüğüne bombalı saldırı düzenlediklerini, 22 Kasım'da da Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Kileybu Tepesi bölgesinde bir tüneli patlatmaya çalışan İsrail askerlerine ön alıcı saldırı düzenleyerek tünelin ağzını patlattıklarını aktardı.

İSRAİL'LE VARILAN ESİR TAKASI VE ÇATIŞMALARA İNSANİ ARA UZLAŞISI Ebu Ubeyde, öldürmekten başka bir şey yapmayan İsrail'in, kara harekat planını "hızlıca zafer ilan etmek için her şeyi yıkmak, herkesi öldürmek ve katliam işlemek üzerine kurduğunu" ancak kendilerinin bu planı boşa çıkardığını söyledi. REKLAM "Düşman gerçek kayıplarını gizliyor, direnişçilerimiz, İsrail güçlerinin öldürüldüğünü görüyor, öldürülen ve yaralananları savaş meydanından uzaklaştırırken ne sıkıntılar yaşadıklarını görüyor." diyen Ebu Ubeyde, şöyle devam etti: "Düşman kara harekatına devam etmeye karar verecek olursa bu verdiği can kayıplarının, daha başlangıç olduğunu görecek. Savaş meydanında gördüklerimiz bize İsrail askerlerinin bu savaşa hazır olmadığını ve sonuçlarının neler olacağını da bilmediklerini gösteriyor." "BUNU TEKLİF ETMİŞTİK" İsrail'in çatışmalara insani ara verilmesi ve esir takasını kabul etmesine ilişkin ise Ebu Ubeyde, şu ifadeleri kullandı: "Biz kara harekatı başlamadan önce bunu teklif etmiştik ancak düşman, askeri güç kullanarak bu sonucu elde edebileceğini sandı. Biz o zaman da söyledik şimdi de söylüyoruz: Esirleri ancak takas yaparak geri alabilirsiniz." İsrail'in savaşın süresini uzatma konusunda; işlediği soykırıma, katliamlara ve toplu cezalandırmaya güvendiğini, bunun dışında somut bir askeri hedefi olmadığını söyleyen Ebu Ubeyde, "Saldırıların süresi ne kadar uzarsa uzasın biz buna hazırız." dedi. İSRAİL ORDUSU: DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'la varılan ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşının genel hatlarının "nihai" olmadığını ve bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini belirtti. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Hamas'ın serbest bırakacağı kadın ve çocukların isimlerinin bulunduğu bir ön liste aldıklarını kaydetti. Hamas'ın, uzlaşmayı ve çatışmalara verilen insani arayı istismar ederek "asılsız haberler yayacağını ve psikolojik savaş yürüteceğini" iddia eden Hagari, ordunun esir takası uzlaşısını tamamlamak ve Gazze'deki savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak için çalıştığını söyledi. Uzlaşının genel hatlarının, nihai olmayıp üzerinde değişiklik yapılabileceğini kaydeden Hagari, "Hamas'la yapılacak esir takası, tüm esirlerin geri dönüşünün başlangıcı olacak. Sonrasında İsrail ordusu, (Gazze'de) savaşa devam edecek." dedi. İsrail ordusunun verdiği kayıplar hakkında da bilgi veren Hagari, 7 Ekim'den bu yana toplamda 392 askerin öldüğünü söyledi ancak kara harekatının başlamasından bu yana (27 Ekim) kaç askerin öldüğüne dair ayrıntı paylaşmadı. Lübnan sınırında Hizbullah'la açılan cepheye ve buradaki çatışmalara işaret eden Hagari, buradaki durumun her an kontrolden çıkabileceğini dile getirdi. Hagari, Lübnan'ın güneyinde füzelerin atıldığı noktalara güçlü bir şekilde saldıracaklarını sözlerine ekledi. Hamas ile İsrail arasında varılan uzlaşı 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de yürürlüğe girecek. Çatışmalara insani ara 4 gün sürecek ve bu süreçte Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. İnsani ara, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini de kapsayacak. *Haberin görseli EPA tarafından servis edilmiştir.