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        Haberler Dünya Katar, Gazze’de 4 günlük insani aranın detaylarını açıkladı

        Katar, Gazze’de 4 günlük insani aranın detaylarını açıkladı

        Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İnsani ara Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'da (TSİ 08.00) başlayacak" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:13
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        Gazze'de 4 günlük insani ara
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        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yarın başlayacağı açıklanan 4 günlük 'insani ara' ve rehine takasının detaylarını paylaştı.

        Açıklamada "İnsani ara Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'da (TSİ 08.00) başlayacak" denildi. Rehine takasına yönelik ise "Rehinelerden 13 kişilik ilk grup 17.00'da bırakılacak" ifadeleri kullanıldı.

        BUGÜN BAŞLAMASI PLANLANIYORDU

        İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın bugün uygulamaya girmesi bekleniyordu. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacaktı.

        İsrail basınında yer alan haberlere göre uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklar nedeniyle Hamas'la varılan esir takası ve çatışmalara insani aranın başlaması ertelendi. Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Hamas'ın İsrail tarafından kabul edilmeyecek bazı konulardaki ısrarı sebebiyle esir takası ve çatışmalara insani aranın ertelendiği savunuldu.

        İSRAİL, ESİRLERİN İSİM LİSTESİNİ ALDI

        İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.

        İsrail Başbakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        İsrail, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin yer aldığı ilk listeyi teslim aldığını doğruladı.

        Açıklamada, İsrail makamlarının listenin ayrıntılarını incelediği ve esirlerin aileleriyle iletişime geçerek onları bilgilendirdiği aktarıldı.

        Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.

        İsrail’e göre, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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