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Net ve brüt maaş farkı nedir, nasıl hesaplanır? Net ve brüt maaş hesaplama

Asgari ücretin belirlenmesiyle ortaya çıkan net ve brüt maaş farkı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışanların her ay düzenli olarak aldığı maaşlarda çıkan net ve brüt maaş farkı nedir, nasıl hesaplanır? İşte haberimizde

16.12.2021 - 15:41 | Güncelleme: ABONE OL
Net ve brüt maaş farkı nedir, nasıl hesaplanır? İşte hesaplama

NET BRÜT MAAŞ FARKI NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

NET BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır.

Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.

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