"Nerede oy kullanacağım?" diyenler için YSK ve e-Devlet üzerinden seçmen bilgisi sorgulama ekranı
Yarın milyonlarca seçmen başta Belediye Başkanı olmak üzere yerel yöneticilerini seçecek. Seçime saatler kala, seçmenler nerede oy kullanacağını araştırmaya başladı. Seçmen bilgisi sorgulama için e-devlet veya YSK üzerinden sorgulama yapılabiliyor. İşte, detaylar...
Yarın Türkiye'de sabah saatlerinden itibaren seçim yoğunluğu başlıyor. Milyonlarca seçmen sandık başında buluşarak yerel yöneticileri için karar verecek. Bu kapsamda, seçmenler nerede oy kullanacağını araştırmaya başladı. İşte, "Nerede oy kullanacağım?" diyenler için YSK ve e-Devlet üzerinden seçmen bilgisi sorgulama ekranı...
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
31 Mart 2023 Pazar günü oy kullanacak olan vatandaşlar, hangi okul ve sandıkta oy kullanacağını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.
E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapılabiliyor.
Ayrıca seçmen kaydının nerede olduğunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" uygulaması kullanılabiliyor.
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
31 Mart'ta sandıkların kapanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından canlı seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak. Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
2024 Ümraniye Yerel Seçim Sonuçları
2024 Bağcılar Yerel Seçim Sonuçları
2024 Esenyurt Yerel Seçim Sonuçları
2024 Küçükçekmece Yerel Seçim Sonuçları
2024 Pendik Yerel Seçim Sonuçları
2024 Bahçelievler Yerel Seçim Sonuçları
2024 Sultangazi Yerel Seçim Sonuçları
2024 Maltepe Yerel Seçim Sonuçları
2024 Üsküdar Yerel Seçim Sonuçları
2024 Başakşehir Yerel Seçim Sonuçları
2024 Bakırköy Yerel Seçim Sonuçları
2024 Beyoğlu Yerel Seçim Sonuçları
2024 Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları
2024 Çatalca Yerel Seçim Sonuçları
2024 Şile Yerel Seçim Sonuçları
2024 Adalar Yerel Seçim Sonuçları
2024 Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları
2024 Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları
2024 Kartal Yerel Seçim Sonuçları
2024 Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları
2024 Kağıthane Yerel Seçim Sonuçları
2024 Avcılar Yerel Seçim Sonuçları
2024 Esenler Yerel Seçim Sonuçları
2024 Eyüpsultan Yerel Seçim Sonuçları
2024 Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları
2024 Beylikdüzü Yerel Seçim Sonuçları
2024 Sultanbeyli Yerel Seçim Sonuçları
2024 Fatih Yerel Seçim Sonuçları
2024 Sarıyer Yerel Seçim Sonuçları
2024 Arnavutköy Yerel Seçim Sonuçları
2024 Çekmeköy Yerel Seçim Sonuçları
2024 Tuzla Yerel Seçim Sonuçları
2024 Zeytinburnu Yerel Seçim Sonuçları
2024 Büyükçekmece Yerel Seçim Sonuçları
2024 Güngören Yerel Seçim Sonuçları
2024 Bayrampaşa Yerel Seçim Sonuçları
2024 Şişli Yerel Seçim Sonuçları
2024 Beykoz Yerel Seçim Sonuçları
OY KULLANMAYA GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.
Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ