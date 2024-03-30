31 Mayıs seçim günü boyunca kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin açık mı yoksa kapalı mı olacağı konusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Seçim gününde işletmelerin faaliyetlerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 31 Mart seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı? Detaylar haberimizde...

31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ