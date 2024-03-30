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        Haberler Gündem OY NASIL KULLANILIR? Muhtarlık, belediye başkanlığı için nasıl oy kullanacağız? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

        Oy nasıl kullanılır? Oy kullanma rehberi ile oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

        Türkiye'de bugün sabah 07.00 itibarıyla yerel seçim heyecanı başladı. 61 milyondan fazla kayıtlı seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Bu kapsamda, vatandaşlar "Nasıl oy kullanacağım?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sizler için 31 Mart Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları derledik....

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:33
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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