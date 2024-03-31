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        Haberler Gündem OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR? (Doğru oy kullanımı yöntemi) YSK açıkladı! Zarf yırtılırsa, mühür bulaşırsa ve taşarsa oy geçersiz olur mu, geçersiz oy nedir?

        Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır? Zarf yırtılırsa, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu, geçersiz oy nedir?

        Türkiye 31 Mart Yerel Seçimler için bugün sandık başına giderken oyların geçersiz olma durumları gündeme geliyor. Seçmenlere dört farklı renkte oy pusulası veriliyor. Seçmenler istedikleri adaylara oy verirken oyların geçerli/geçersiz olması için bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Yırtık oy kağıdında oyun geçersiz olduğu biliniyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği haller dışında kullanılan oylar geçersiz olarak kabul edilir. Peki Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılırsa, mühür bulaşırsa ve taşarsa oy geçersiz olur mu, geçersiz oy nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:55
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