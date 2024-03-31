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        Haberler Gündem Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Yerel seçimde A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

        Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Yerel seçimde A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

        31 Mart yerel seçimlerde market çalışma saatleri merak ediliyor. YSK tarafından seçim günü yasakları duyuruldu. Buna göre BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketler seçim günü  açık ya da kapalı olma durumu belli oldu. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Peki Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Yerel seçimde A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:40
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        • 1

          Seçim günü marketlerin çalışma durumu belli oldu. Zincir marketlerin çalışma saatleri 31 Mart seçim günü merak ediliyor. Mahalli İdareler Seçimlerinin yapılacağı 31 Mart Pazar günü A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri değişiyor. Bu noktada seçim günü marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık sorusuna yantı aranıyor. Peki Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart 2024 Yerel seçimde A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte market çalışma saatleri

        • 2

          31 MART PAZAR MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

          Mahalli İdareler Seçimlerinin yapılacağı 31 Mart Pazar günü marketler açık olacak. Zincir marketler her zamanki saatlerinde açılacak ve kapanacak.

          Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketler seçim günü açık olacak.

        • 3

          A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

          Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30

          Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir. Kapanış saati bazı merkezlerde farklı olabilir.

          BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

          BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Kapanış saati bazı merkezlerde farklı olabilir.

          ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

          Hafta içi: 09.00 - 21.00

          Hafta sonu: 09.00 - 21.00

          Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir. Kapanış saati bazı merkezlerde farklı olabilir.

        • 4

          SEÇİM GÜNÜ NERELER KAPALI?

          Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

          Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

          Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

          Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

          Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

        • 5

          SEÇİM GÜNÜ OY VERME SAATLERİ 2024

          Seçim günü, oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00 ile 16.00 arasında, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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