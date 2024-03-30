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        Haberler Gündem İstanbul Belediye Başkan adayları 31 Mart 2024: Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi ile hangi isim hangi partiden aday?

        İstanbul Belediye Başkan adayları kimler? 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

        Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. İstanbul Belediye Başkan adayları belli oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler merak ediliyor. İzmir'de AK Parti'den Hamza Dağ, İYİ Parti'den Ümit Özlale, CHP'den Cemil Tugay yerel seçimde aday olarak belirlendi. Peki İstanbul Belediye Başkan adayları kimler, başkan adayları hangi partiden? İşte, 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 13:21 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:39
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