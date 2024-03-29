31 Mart yerel seçimlerde kaç oy pusulası olacak? İşte oy pusulası renkleri
Türkiye adım adım yerel seçime doğru gidiyor. 31 Mart günü vatandaşlar yerel yöneticilerini seçecek. Bu kapsamda, seçmenler oy pusulası hakkında araştırmalar yapıyor. Büyükşehirlerde aday fazla olduğu için oy pusulası da uzun olacak. Oy pusulası; İstanbul'da 97 santim, Ankara'da 79 santim, İzmir'de ise 86 santim olarak belirlendi. İşte, oy pusulası sayısı ve diğer detaylar...
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31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Büyükşehirde yaşayalar büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçmek için oy verecek.
Küçük şehirlerde ise vatandaşlar il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için karar verecek.
Hal böyle olunca vatandaşlar, "Yerel seçimde kaç oy pusulası var?" diye araştırıyor. İşte, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde seçmenlere verilecek oy pusulasına dair tüm merak edilenler...
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31 MART YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY PUSULASI OLACAK?
Seçmenlere dört farklı renkte oy pusulası verilecek.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula turuncu, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise sarı renkte olacak.
Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
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31 MART YEREL SEÇİM OY PUSULASINDA SİYASİ PARTİ SIRALAMASI
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
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OY PUSULASINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Seçmenler istediği adaya oy verirken, oylarının geçerli olması için bazı kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Aşağıda belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde oy pusulası geçerli sayılmayacak.
Buna göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:
- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.
- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.
- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.
- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.
- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.
- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.
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- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.
- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.
- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.
- Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak.