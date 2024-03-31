Bugün hava nasıl? İşte 31 Mart Pazar günü hava durumu
Tüm Türkiye bugün sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü yerel seçimleri ile bugün ülkede sabah 07.00 ile 17.00 arasında oy verilecek. Meteorolojiden alınan bilgilere kapsamında; seçim günü tüm Türkiye, bahar havasın hissedecek. İşte seçim günü 31 Mart Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...
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Türkiye bugün yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gidiyor. Bu bilgiler ışığında, vatandaşlar havanın nasıl olacağını, ülke genelinde güncel hava durumunu sorguluyor. Seçim günü yani 31 Mart Pazar için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 31 Mart Pazar yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
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SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 31 MART PAZAR İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU
İstanbul'da Pazar günü hava güneşli. Hatta mega kent için sıcak bile diyebiliriz çünkü sıcaklıklar 10 ile 19 derece arasında değişecek.
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Ankara da güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Termometreler, 24 dereceyi gösterirken Başkent bahar havasını yaşarken oy kullanacak.
İzmir bugün bahar değil, yazdan bir gün yaşayacak kadar sıcak olacak; sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkacak.
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SEÇİM GÜNÜ TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK? 31 MART YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Türkiye'nin beklediği bahar ayları artık geldi! Mart'ın son gününde bile olsa artık tamamen baharın ılık ve güneşli etkisine giriyoruz. 31 Mart Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları artıyor, güneş kendini gösteriyor.
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