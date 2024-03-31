Ankara da güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Termometreler, 24 dereceyi gösterirken Başkent bahar havasını yaşarken oy kullanacak.

İzmir bugün bahar değil, yazdan bir gün yaşayacak kadar sıcak olacak; sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkacak.