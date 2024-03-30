Türkiye, 31 Mayıs'ta yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Yerel yönetimlerdeki temsilcilerin belirleneceği bu seçim, ülkenin dört bir yanında önemli bir demokratik süreci işaret ediyor. Oy kullanacak olan seçmenler "Oy kullanırken cep telefonu yasak mı?" sorusuna şimdiden yanıt arıyorlar. İşte "Telefonla oy verme kabinine girilir mi?" sorusunun yanıtı...