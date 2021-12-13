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Nejat İşler'in olaylı gecesi: İspat edin, mahkemeye gidin!

Nejat İşler'in olaylı gecesi!

Önceki akşam Asmalımescit'te görüntülenen Nejat İşler, muhabirlere küfürler yağdırdı. Alkolün dozunu fazla kaçıran ve ayakta durmakta güçlük çeken ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Fotoğrafınızı çeken arkadaşımıza ağza alınmayacak şekilde küfrettiniz. Size yakışmadı." sözlerine, "İspat edin, mahkemeye gidin!" yanıtını verdi

13.12.2021 - 08:25 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uzun zamandır İstanbul'da gece hayatında görünmeyen oyuncu Nejat İşler (49), önceki akşam Asmalımescit'te kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar ile objektiflere yansıdı.

  • KÜFÜRLER YAĞDIRDI

    Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolü fazla kaçıran İşler, kendini bir mekanda buldu. Kocaoğlu ile vakit geçiren Nejat İşler, kapıda kendisini görüntüleyen muhabirlere küfürler yağdırdı.

    Müşteriler, "Arkadaşlar aldırmayın, tanımıyor musunuz hiç? Değişmemiş, her zamanki Nejat İşler... Siz takılmayın." diyerek, muhabirleri teskin etmeye çalıştı.

  • Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılmak isteyen ünlü oyuncu, Rıza Kocaoğlu'nun omuzuna tutunarak, kendilerini bekleyen taksiye yöneldi.

  • Ayakta durmakta güçlük çeken İşler'e gazeteciler, "Efendim fotoğrafınızı çeken muhabir arkadaşımıza ağza alınmayacak şekilde küfrettiniz. Size yakışmadı." sözlerini yöneltti.

  • "İSPAT EDİN, MAHKEMEYE GİDİN!"

    "İspat edin, mahkemeye gidin!" diyen Nejat İşler, ardından bindiği taksinin camını açarak, gazetecilere orta parmak işareti yaptı. Daha sonra kahkaha atan oyuncu, evinin yolunu tuttu.

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