Nejat İşler'in olaylı gecesi!

"HAYATIM BİR SIRT ÇANTASINA SIĞDI"

Ayrıca Bodrum'daki evini kapatıp, İstanbul'daki bir otele yerleştiğini söyleyen oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Eşyalarım kutuların içinde arkadaşın evinde duruyor. O da çok fazla değil, iki sandık. Çok eşya edinmedim. Bu bana eksik değil, aksine özgür hissettiriyor. Bu kararı vermem de enteresan oldu. Benim eski işim, saklamacı bir iş; kitaptı, plaktı, objeydi... Evim depo gibiydi. Ondan kurtuldum. Tasarlayarak yapmadım bunu. Yavaş yavaş ufalmaya başladım. Bir sırt çantasına sığdı her şey en sonunda. Bir şey lazım olursa gider alırım, ne olacak?