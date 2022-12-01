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Haberler Borsa Nebati: Borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı

Nebati: Yerli kurumsal yatırımcı tabanı oluşmaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuştu. Nebati, "Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor" dedi

Giriş: 01.12.2022 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL
Nebati: Borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin toplamda 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor.

Emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü 395 milyar TL'ye yükseldi. Bu fonlardaki güçlü büyüme performansını destekleyerek sermaye piyasalarımız için kalıcı bir kaynak haline getirmeyi hedefliyoruz.

Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır.

Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor."

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