Emekli zammı için kritik gün geldi çattı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile beraber 2022 emekli zammı da belli oldu. Bu doğrultuda, ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Milyonlarca emekli, 2022 emekli maaşı hesaplama robotu ile alacakları maaşa yönelik hesaplama yapmaya çalışıyor. Hatırlanacağı gibi, 4A, 4B ve 4C için emekli maaşı hesaplama kriterleri farklılık gösteriyor. İşte, ne kadar emekli maaşı alırım sorusunun yanıtı ve emekli maaşı hesaplama robotu