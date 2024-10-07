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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de LeBron James ve Bronny James Jr. tarihe geçti! - Basketbol Haberleri

        NBA'de LeBron James ve Bronny James Jr. tarihe geçti!

        Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James ve oğlu Bronny James Jr., Phoenix Suns'a karşı oynanan hazırlık maçında aynı sahada yer alarak NBA tarihine geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:11
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        • 1

          NBA'de beklenen tarihi an nihayet yaşandı. Organizasyon tarihinde ilk kez bir baba oğul beraber forma giydi.

        • 2

          Los Angeles Lakers, Abu Dabi'de Phoenix Suns ile ikinci hazırlık maçını oynadı. İlk karşılaşmada LeBron James, bu maçta takımdaki yerini aldı. Bronny'nin ikinci çeyrekte bençten oyuna girmesi ile NBA'de tarih yazıldı.

        • 3

          Ligde 22'nci sezonunu geçiren kral lakaplı baba, 20 yaşındaki oğlu ile maça çıktı. Binlerce taraftar, iki takımın mücadelesinden çok bu ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

        • 4

          İki ay sonra 40 yaşında girecek olan LeBron James, yaptığı smaç ve blok ile sezona hazır olduğunu gösterdi. Los Angeles Lakers, karşılaşmanın büyük bölümüne rakibine üstünlük kurmayı başardı. Ancak Phoenix, maçın bitimine iki dakika kala öne geçti.

        • 5

          Yedek bir beş ile sahada kalan Lakers maçı çeviremedi ve Suns karşılaşmadan 118-114 galip ayrıldı. Ancak Phoenix'in galibiyeti LeBron James ve oğlunun tarihi birlikteliğinin gölgesinde kaldı.

        • 6

          LeBron James ve Bronny James'in NBA'de forma giyeceği maçın milyonlarca kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.

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