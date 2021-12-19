"ERCAN KESAL BABASI İÇİN DOKTOR OLDU"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Nazal Kesal, eşinin babası için doktor olduğunu açıklamıştı. Kesal, "Ercan, önce Siyasal Bilimler Fakültesi'ni kazanmış, sonra Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanmış, çünkü sevmemiş. Babası 'Ben yaşlanınca kim bakacak bana? Doktor ol' demiş. Bir daha girmiş sınava Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmış. Ama bugün Ercan hepimiz bildiği iyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu oldu bence." demişti.