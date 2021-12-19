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Nazan-Ercan Kesal çifti evliliklerinin 16. yıl dönümünü kutladı

Nazan Kesal'dan eşi Ercan Kesal'a: Bir ömrüm daha olsa yine seni seçerdim!

Usta oyuncu Nazan Kesal ve Ercan Kesal, 16. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Nazan Kesal, eşine, "Bir ömrüm daha olsaydı yine seni seçerdim!" sözleriyle seslendi

19.12.2021 - 14:04 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Nazan Kesal (52), 2005'te kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal (62) ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, 16. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

  • "BİR ÖMÜR YETMEZ" 

    Nazan Kesal, sosyal meyda hesabından eşiyle düğün gününde çekilen fotoğraflarını yayınladı. Gönderisine duygusal bir not düşen Kesal, şu ifadeleri kullandı:

    Bir ömür yetmez... Ey sevgili; bir ömrüm daha olsaydı yine seni seçerdim! İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, sevgiyle, saygıyla, aşkla ve Poyraz'ımla daima...

  • Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Nazan Kesal'ın fotoğraflarına; Arzum Onan, Cansu Tosun, Leyla Selen Uçer, Yeliz Doğramacılar Arman gibi ünlü isimler yorum yaptı.

  • "ERCAN KESAL BABASI İÇİN DOKTOR OLDU"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Nazal Kesal, eşinin babası için doktor olduğunu açıklamıştı. Kesal, "Ercan, önce Siyasal Bilimler Fakültesi'ni kazanmış, sonra Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanmış, çünkü sevmemiş. Babası 'Ben yaşlanınca kim bakacak bana? Doktor ol' demiş. Bir daha girmiş sınava Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmış. Ama bugün Ercan hepimiz bildiği iyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu oldu bence." demişti.

  • "OĞLUM OYUNCU OLMANIN HAYALİNİ KURUYOR"

    Kesal, oğlu Poyraz'la ilgili de "Basket tutkusu var ama basket ile beraber bir gün oyuncu olabilmenin hayalini kuruyor. Bize yaptığı taklitler karşısında ağzımız açık kalıyor. İnanılmaz komik şeyler anlatıyor. Gözlemci bir çocuk." ifadelerini kullanmıştı.

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