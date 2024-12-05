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        Haberler Gündem AKUT kurucu genel başkanı Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı - Son Dakika Haberleri

        Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı

        Sosyal medya paylaşımlarıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla tutuklanan eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin tahliyesine karar verildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:24
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        Nasuh Mahruki'nin avukatı Şehmus Tetik'in tutukluluğa yönelik yaptığı itiraz, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi.

        Mahkeme heyeti, Mahruki'nin tahliyesine hükmetti.

        Hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği belirtildi.

        Bunun sosyal medya hesabından herkese açık paylaşılması ve çok sayıda kişi tarafından görülebilme imkanı olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu ifade edilen iddianamede, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi.

        İddianamede, Nasuh Mahruki'nin üzerine atılı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçunun ayrılarak başka dosya üzerinden soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

        Mahruki'nin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanık Mahruki'nin yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

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        #nasuh mahruki
        #Mahruki tahliye
        #haberler
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