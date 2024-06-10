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        Haberler Dünyadan Naomi Watts ve Billy Crudup bir yıl arayla nikah tazeledi - Magazin haberleri

        Naomi Watts ile Billy Crudup bir yıl arayla nikâh tazeledi

        Geçen yaz evlenen oyuncu çift Naomi Watts ile Billy Crudup, ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı ikinci bir düğün yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:55
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        • 1

          Geçen yaz evlenen Naomi Watts ile Billy Crudup, aileleri ve arkadaşlarının katıldığı ikinci bir törenle nikâh tazeledi.

          Haziran 2023'te New York'ta "Evet" diyen oyuncu çift, hafta sonu Meksika'nın başkenti Meksiko'da sevdiklerinin önünde ikinci kez evlilik yemini etti.

        • 2

          Naomi Watts'ın kardeşi Ben'in sosyal medya hesabından yayımladığı bir dizi fotoğraf ve videoya göre, 55 yaşındaki oyuncunun; sade, beyaz bir elbise, aynı yaştaki eşi Billy Crudup'un ise siyah bir smokin giydiği görüldü.

        • 3

          Naomi Watts'ın nedimeliğini Liev Schreiber ile evliliğinden olan çocukları Sasha (16) ve Kai (15) yaptı. Törende Billy Crudup'un eski eşi Mary Louise Parker'dan olan 20 yaşındaki oğlu William da hazır bulundu.

        • 4

          Nicole Kidman ve Justin Theroux'un düğün öncesinde eğlencenin tadını çıkardığı anlar fotoğraflara yansıdı.

        • 5

          Naomi Watts sarı çiçekli bir elbise giyerken, Billy Crudup bu olay için bir takım elbise giydi.

          Eşinin elini tutarak konuşma yapan Watts; "Bu, hayatın neyle ilgili olduğunu hatırlatıyor. Sevginin onaylanması en basit şeylerden biri ama en önemlisi" dedi.

        • 6

          Naomi Watts ile Billy Crudup çiftinin birlikteliği 2017'de 'Gypsy' adlı dizinin setinde başladı.

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