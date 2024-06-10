Naomi Watts sarı çiçekli bir elbise giyerken, Billy Crudup bu olay için bir takım elbise giydi.

Eşinin elini tutarak konuşma yapan Watts; "Bu, hayatın neyle ilgili olduğunu hatırlatıyor. Sevginin onaylanması en basit şeylerden biri ama en önemlisi" dedi.