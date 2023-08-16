Loretta sadece yemeyi değil pişirmeyi de seviyordu. Bu tutkusu kariyerine yön verdi ve bir aşçı oldu.

Ancak mide sorunları hiçbir zaman yakasını bırakmadı. Loretta, Nas Daily'ye verdiği röportajda, 18 yaşındayken bir sabah korkunç bir karın ağrısıyla uyandığını söylüyor.