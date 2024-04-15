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        Haberler Magazin Müzeler bayramda rekor kırdı

        Müzeler bayramda rekor kırdı

        9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, milyonlarca kişi şehirlerinden uzaklaşıp müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bu durum, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinde rekor ziyaretçi sayısına ulaşılmasını sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:23
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        Müzeler bayramda rekor kırdı
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        9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde milyonlarca kişi, yaşadığı şehirden uzaklaşarak tatil yaptı. Tatil, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi akınına uğramasına neden oldu.

        Öyle ki müze ve ören yerleri ziyaretçi rekoru kırdı.

        Tatil boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini; 1.784.233 kişi ziyaret etti.

        En çok ziyaret edilen yer ise Konya'daki Mevlânâ Müzesi oldu.

        Mevlânâ Müzesi'ni sırayla takip eden ören yerleri şunlar;

        • İzmir Efes Ören yeri

        • Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri

        • Nevşehir Zelve - Paşabağlar Ören Yeri

        • Nevşehir Göreme Ören Yeri

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada; "Geçmişimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına verdikleri bu çok kıymetli destekten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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        #Mevlana Müzesi
        #İzmir Efes Örenyeri
        #Denizli Hierapolis
        #Nevşehir Zelve

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