Müze Kart, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Andaolu'daki müze ve ören yerlerini gezmek için hem pratik hem de ekonomik imkanlar sunuyor. Türkiye genelindeki toplam 7 farklı Müze Kart çeşitlerinden size en uygun olanı temin edip, kültür ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. İşte Müze Kart'a dair detaylar ve Müze Kart fiyatları...

MÜZE KART NASIL ALINIR?

Müzekart sahibi olmak isteyenler, kart basım istasyonlarından, "Fotoğraflı TC Kimlik kartı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi" ibraz etmek suretiyle 40 saniye içinde Müzekartlarını alabilirler. Ayrıca "www.muzekart.com" adresine istenen bilgileri girerek kredi kartıyla Müzekart alabilirler. Sistem onay verdikten sonra internet başvuruları 5 gün içinde kurye ile belirtilen adrese gönderilir.

MÜZE KART ÇEŞİTLERİ VE FİYATLARI

Museum Pass Türkiye, Müze Kart, Müze Kart+, Museum Pass İstanbul (mobil),Museum Pass Cappadocia (mobil),Museum Pass Akdeniz (Mobil) ve Museum Pass Ege (mobil) olmak üzere toplam 7 farklı müze kartı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satışa sunuluyor.

MUSEUM PASS TÜRKİYE

Museum Pass Türkiye ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müze ve örenyerini 15 gün boyunca ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

İlk müze ve örenyeri girişinizden itibaren 15 gün boyunca geçerli olan Museum Pass Türkiye’nin fiyatı 315 TL’dir.

Müze Kart, müze ve örenyerlerinde yer alan kafe ve müze mağazalarında %10 indirim sağlamaktadır.

MÜZEKART 100. YIL MİLLİ MÜCADELE

Milli mücadelenin 100. yılı için özel olarak basıl bu kart 70 TL ücret karşılığında satın alınabilinir.

MÜZEKART+

Müze Kart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı 300’den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

İlk müze ve örenyeri girişinizden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan Müze Kart’ın fiyatı Türk vatandaşları için 70 TL’dir.

Müze Kart, müze ve örenyerlerinde yer alan kafe ve müze mağazalarında %10 indirim sağlamaktadır.

NOT: Müze Kart, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler ve Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise’de geçerli değildir. Belirtilen bu yerler için ayrıca bilet almanız gerekmektedir.

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İNDİRİMLİ MÜZE KART

Müzekart’ın fiyatı 70 TL.’dir. Milli Eğitim Bakanlığı ile özel ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenler, 18 yaşın üzerindeki öğrenciler ve yönergenin 8. maddesinin 8.2 fıkrasında belirtilenlere ‘‘8.2. maddesi Ülkemizdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere’’ öğrenci kimliği ibrazı şartı ile (Emekli Öğretmenler, Özel Dershane Öğretmenleri ile Üniversite Öğretim üye/görevlileri hariç) Müzekart fiyatı üzerinden % 50 indirim uygulanır.

MÜZE KART'I İNTERNETTEN SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

MUSEUM PASS İSTANBUL (MOBİL)

Museum Pass İstanbul ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müze ve örenyerini 5 gün boyunca ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. İlk müze ve örenyeri girişinizden itibaren 5 gün boyunca geçerli olan Museum Pass İstanbul’un fiyatı 185 TL’dir.

MUSEUM PASS CAPPADOCIA (MOBİL)

Museum Pass Cappadocia ile Nevşehir ilindeki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 10’dan fazla müze ve örenyerini 3 gün boyunca ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

İlk müze veya örenyeri girişinizden itibaren 3 gün boyunca geçerli olan Museum Pass Cappadocia’nın fiyatı 110 TL’dir.

Museum Pass Cappadocia, müze ve örenyerlerinde yer alan kafe ve müze mağazalarında %10 indirim sağlamaktadır.

MUSEUM PASS AKDENİZ (MOBİL)

Museum Pass The Mediterranean ile Antalya, Mersin, Adana ve Denizli illerindeki, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 50’dan fazla müze ve örenyerini 7 gün boyunca ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

İlk müze veya örenyeri girişinizden itibaren 7 gün boyunca geçerli olan Museum Pass The Mediterranean’in fiyatı 185 TL’dir.

Museum Pass The Mediterranean, müze ve örenyerlerinde yer alan kafe ve müze mağazalarında %10 indirim sağlamaktadır.

NOT: Denizli Pamukkale Antik Havuz’da geçerli değildir. Belirtilen bu yer için ayrıca bilet almanız gerekmektedir.

MUSEUM PASS EGE (MOBİL)

Museum Pass The Aegean ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli illerindeki 60’dan fazla müze ve örenyerini 7 gün boyunca ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

İlk müze veya örenyeri girişinizden itibaren 7 gün boyunca geçerli olan Museum Pass The Aegean’in fiyatı 185 TL’dir.

Museum Pass The Aegean, müze ve örenyerlerinde yer alan kafe ve müze mağazalarında %10 indirim sağlamaktadır.

NOT: Denizli Pamukkale Antik Havuz’da geçerli değildir. Belirtilen bu yer için ayrıca bilet almanız gerekmektedir.