22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İş Bankası, yerli işletmelerin küresel sisteme entegre olmalarını desteklemek için elektronik kanallar üzerinden sunduğu ödeme çözümleri kapsamında, sanal POS'larına yurt dışı taksitle satış özelliğini eklediğini bildirdi.
Bu kasamda, Yandex ve Klarna ile iş birliğine giden kurum, üye iş yerlerine yurt dışından yapacakları tahsilatlarda müşterilerine taksitli ödeme imkanı sunacak.
Yapılan açıklamaya göre, işlem esnasında kullanıcıya taksit yapabilme olanağı sunan "Yandex Installment" özelliğini kendi sistemine entegre eden İş Bankası, İsveç merkezli fintech girişimi Klarna'nın hesaptan transfer imkanı sağlayan "Bank Transfer", ödeme erteleme imkanı sağlayan "Pay Later" ve ödemeleri taksitlendirilme imkanı sağlayan "Slice It" fonksiyonlarını da üye iş yerlerinin sanal POS'larına entegre etti.
'YURT DIŞI PAZARLARDA İŞLEM HACMİNİ ARTIRACAK'
Gelişmeyle ilgili konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Sanal POS üye işyerlerimiz, dünyada geçerli tüm uluslararası kartları ve bunun yanı sıra 50'nin üzerinde ülkede geçerli olan ve özellikle Avrupa, Rusya ve Çin’de kullanılan 40’a yakın alternatif ödeme yöntemini kabul edebiliyor" ifadelerini kullandı.
Sezen, en son yaptıkları işbirlikleri ile Yandex ve Klarna'nın taksitli ve ödeme ertelemeli yöntemlerini İş Bankası sanal POS altyapısına entegre ettiklerini belirterek, "Bu sayede, ulaşım, turizm ve perakende gibi birçok alanda hizmet veren üye iş yerlerimizin Rusya, Avrupa ve ABD’deki tüketicilere taksitli ödeme hizmeti sunabilmelerine olanak sağlarken, e-ticaret tarafında iş yerlerimizin global pazarlara açılmasını kolaylaştıracak ve yurt dışı pazarlardaki işlem hacimlerini artıracak bir çözüm getiriyoruz" dedi.
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