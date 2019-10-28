28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Mustafa Sandal, Bebek'te asistanıyla eğlendi. Mekan çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Zeynep Bastık konserindeydim. Zeynep’le bir şarkı yapıyoruz. Tamamen ona odaklandım. Zeynep’e çok yakışacak bir şarkı. Tipik bir Musti şarkısı olacak" dedi.
Bu aralar sürekli asistanı Gülşah ile görüntülenen şarkıcı, asistanına seslenerek, "Gel Gülşah gel. Yüzünü gizleme. Gülşah benim yeni asistanım. Konservatuvar okuyor ve çok başarılı" diyerek asistanını kameralara tanıttı.
"BEN SADECE EVLİLİĞİME ODAKLANDIM"
Gazetecilerin, "Son zamanlarda sürekli çapkınlık haberleriyle gündeme geliyorsunuz. Hayatınızda birisi var mı?’’ sorusuna Sandal, "Ben bekar adamım. Evde mi oturacağım? Tabii ki gezeceğim. Ben farklı şeylere odaklanmam. 14 sene evli kaldım. Ona odaklanmıştım" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin, "Son yaşadığınız ilişkiye odaklanmadınız mı?" diye sorması üzerine, "Demek ki odaklanmamışım. Yaşandı ve bitti. Herkesin yolu açık olsun. Şu an sadece şarkıya odaklandım" diyerek gözlerden kayboldu.
Mustafa Sandal, 2008 yılında evlendiği Emina Jahovic'ten geçtiğimiz yıl boşandı. Çiftin bu evlilikten iki çocukları bulunuyor.
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