Mustafa Denizli: Fenerbahçe bu sistemde niye ısrar ediyor? - Futbol Haberleri

Mustafa Denizli: Fenerbahçe bu sistemde niye ısrar ediyor? - Futbol Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-1 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Türk futbolunun efsane isimleri Mustafa Denizli ve Rıdvan Yılmaz, HT Spor'da "Derbi Özel" programında dev karşılaşmayı değerlendirdi.

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İşte Denizli ve Dilmen'in derbi yorumları:

"F.BAHÇE BU SİSTEMDE NİYE ISRAR EDİYOR?"

Mustafa Denizli: Söylenecek çok şey var... Fenerbahçe bu kadro ile bu sisteme niye ısrar ediyor, niye oynuyor? Sadece 2. Rangers maçında başarılı gözüktü. Bunun da sebebi Rangers'ın eski Rangers olmayışı... Fenerbahçe'nin bu sisteme geçtiğinden beri eze eze geçtiği, futbol oynayarak kazandığı bir maç yok. Bodrum maçını kazandı ama zorlandı. F.Bahçe'nin bu sene iyi oynadığı bir maç hatırlamıyorum, yok. Niye bu kadar ısrar ediyor? Fenerbahçe 2 tane hedef santrforla oynuyor, bunların fizik kapasiteleri yeterli değil. Orta sahada oyunun hakimi tamamen rakip oluyor, kırılgan bir orta sahası var.

📺 Derbi Özel



🎙️ Mustafa Denizli: Fenerbahçe bu kadro ile bu sisteme niye ısrar ediyor. pic.twitter.com/0CALSiTyE6 — HT Spor (@HTSpor) April 2, 2025

"G.SARAY'IN BU KADAR İYİ OYNAYACAĞINI BEKLEMİYORDUM"

Rıdvan Dilmen: Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında oynanan maçta G.Saray, Fenerbahçe'ye pozisyon vermedi. Maçın sonlarında 6 puan farkı koruma içgüdüsü başladı. Ben bugün Galatasaray'ın özellikle ilk yarıda bu kadar iyi futbol oynayacağını düşünmüyordum.

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🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Ben bugün Galatasaray'ın bu kadar iyi futbol oynayacağını düşünmüyordum. İlk yarı özellikle. pic.twitter.com/mvvHwef3Ct — HT Spor (@HTSpor) April 2, 2025 "F.BAHÇE, G.SARAY'A ÇANAK TUTTU" Mustafa Denizli: Galatasaray gerçekten iyiydi, Fenerbahçe de buna çanak tuttu. Bu maçın başka bir özelliği de vardı. Bu maç, lig şampiyonluğuna da etki edecek bir karşılaşmaydı. 📺 Derbi Özel



🎙️ Mustafa Denizli: Galatasaray gerçekten iyiydi, Fenerbahçe de buna çanak tuttu. Bu maç, lig şampiyonluğuna da etki edecek bir karşılaşmaydı. pic.twitter.com/IaDqBiaRxJ — HT Spor (@HTSpor) April 2, 2025 "G.SARAY MAÇI FAZLASIYLA HAK ETTİ" Rıdvan Dilmen: Maçı fazlasıyla Galatasaray hak etti. İlk yarıda muhteşem bir futbol oynadı, iyi demiyorum muhteşem oynadı. Fenerbahçe'yi oyuna ortak eden goldü. İlk yarı 2-0 bitse Galatasaray yine rahat oynardı. Sara muhteşem bir gün geçirdi. 📺 Derbi Özel



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Galatasaray, maçı fazlasıyla hak etti. İlk yarıda muhteşem bir futbol oynadı, iyi demiyorum." pic.twitter.com/f0ATknBFOb — HT Spor (@HTSpor) April 2, 2025 "OKAN BURUK'A 5 PUAN VERİYORUM" Rıdvan Dilmen: Galatasaray'da Okan Buruk'a 5, Jose Mourinho'ya maalesef 1 puan veriyorum. 📺 Derbi Özel



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Okan Buruk'a 5, José Mourinho'ya 1 puan veriyorum." pic.twitter.com/MNkNKqxPtu — HT Spor (@HTSpor) April 2, 2025 "BU OYUNUN SKORU 2-1 DEĞİL" Mustafa Denizli: Galatasaray'ın bu oyununun skoru 2-1 değil. 4-1 hatta 5-1'e gidebilecek bir maçtı. Fenerbahçe'nin kolektif bir atak sonucu getirdiği bir atak olmadı. İkinci yarı Maximin bireysel özellikleriyle harekete geçirdi. 📺 Derbi Özel



🎙️ Mustafa Denizli: "2-1 bu maçın skoru değil, 4-1 hatta 5-1'e gidebilecek bir maçtı." pic.twitter.com/xbYg2cunlO — HT Spor (@HTSpor) April 2, 2025