Muslera derbide ilk kez yedek!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Beşiktaş maçına göre sarı-lacivertiler karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'nın yerine Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak Abdülkerim Bardakcı çıktı.

MUSLERA İLK KEZ DERBİDE YEDEK

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Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera derbide yedek kulübesinde yer aldı. 2011 yılının yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, sarı-kırmızılılarla ilk kez bir derbide yedek kulübesinde bekledi.

GÜNAY BU SEZON 11. KEZ KALEDE Teknik Direktör Okan Buruk, kupadaki Fenerbahçe derbisinde kalede Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'e forma verdi. Bu sezon son olarak Konyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları müsabakada görev alan Güvenç, 4 maç sonra tekrar kalede yer aldı. 33 yaşındaki kaleci ayrıca bu sezon 11. resmi maçına çıktı. JAKOBS 13 MAÇ SONRA KADRODA Sarı-kırmızılıların Senegalli sol beki Ismail Jakobs, Fenerbahçe derbisiyle 13 maç sonra 21 kişilik kadroda yer aldı. Jakobs son olarak, 25 Ocak'ta Süper Lig'de Konyaspor ile oynadıkları müsabakada oynarken, sakatlığından dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.