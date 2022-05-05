Hem patron hem de CEO olacak!

HABERTURK.COM / Reuters

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alarak dikkatleri üzerine çeken milyarder iş insanı Elon Musk'ın, Twitter'ın yeni CEO'su olacağı öne sürüldü.

Forbes'ın haberine göre, Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşma tamamlandığında, şirketin geçici CEO'su olarak görev yapabileceği belirtiliyor.

Haberde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasına, Musk'ın Twitter'i satın alma teklifine bir düzineden fazla kişi ve yatırım firmasını da eklediği belirtildi.

Buna göre, Elon Musk Oracle kurucusu Larry Ellison ve Sequoia Capital gibi yatırımcılardan 7.14 milyar dolarlık finansman bulmuş durumda.

Tesla'nın yönetim kurulu üyesi olan Musk'ın yakın arkadaşı olarak tanınan Larry Ellison, finansman için 1 milyar dolar taahhüt etmişti.

İlk başta satın alma işlemine karşı çıkan Suudi yatırımcı Prens El-Velid bin Talal da, Twitter'daki 1.89 milyar dolarlık hissesini nakde çevirmek yerine anlaşmaya dahil etmeyi kabul etti.

Musk'ın 21 milyar dolarlık finansman taahhüdü de 27.25 milyar dolara revize edildi. Dosyaya göre Musk, şirketin kurucularından ve eski CEO'su olan Jack Dorsey de dahil olmak üzere Twitter'ın mevcut hissedarlarıyla önerilen satın alma işlemine katkı sağlamak için görüşmelere devam edecek.

Twitter'ın dört kurucusundan biri olan ve uzun zamandır şirketin CEO'su olarak görev yapan Jack Dorsey Kasım 2021'de görevinden istifa etmiş, Dorsey'in yerine CEO olarak şirketin teknoloji sorumlusu Parag Agrawal geçmişti.

Dorsey, sosyal medya platformu Twitter'ı 2006'da Biz Stone, Evan Williams ve Noah Glass ile birlikte kurmuştu.

ÜCRETLİ YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için 'cüzi ücretler' olabileceğine yönelik açıklama gelmişti.

Aynı zamanda elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in de CEO'su olan ABD'li iş insanı, Twitter'ın 'standart kullanıcılar için' ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı.

GATES'TEN DİKKAT ÇEKEN MUSK YORUMU

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Microsoft Kurucusu Bill Gates ise, Musk'ın Twitter'ı daha kötü hale getirebileceğine yönelik bir açıklama yaptı.

Sosyal medya platformlarında gerçeklerin yayılması gerektiğini söyleyen Gates, Elon Musk'ın Twitter'ı ne yönde değiştireceğinin henüz belli olmadığını belirterek, Musk'ın Tesla ve SpaceX yönetiminde akıllara durgunluk verici işler yaptığını ve son derece başarılı olduğunu da aktarmıştı.

Gates, "Aynısının bu sefer (Twitter'da) yaşanacağından şüpheliyim. Ancak açık fikirli olmalıyız ve Elon'u asla küçümsememeliyiz" ifadelerini kullandı.