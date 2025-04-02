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        Haberler Magazin Muse ile Ane Brun Boykot çağrılarına cevap verdi - Magazin haberleri

        Boykot çağrılarına cevap verdiler

        Muse ve Ane Brun, boykot çağrıları karşısında birer açıklamada bulundu. Muse, konseri; bir yıl ertelediğini, Brun ise iptal ettiğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 19:10 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:22
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        Boykot çağrılarına cevap verdiler
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı boykot çağrısı kültür-sanat etkinliklerine de sıçradı.

        Muse grubu; Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme ve Dominic Howard'dan oluşuyor.

        Muse’un Türkiye organizatörü Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment için sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı. Boykot çağrısına; şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın Ekrem İmamoğlu protestoları ve boykot kampanyasına ilişkin sözleri gerekçe gösterildi.

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        Muse çağrıların ardından konserini erteledi. İngiliz müzik grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul'daki gösterimiz 2026'ya ertelendi. Böylece DBL Entertainment'ın dâhil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere" denildi.

        Ane Brun

        Aynı organizasyon şirketi tarafından ekim ayında düzenleneceği duyurulan İsveçli sanatçı Ane Brun konseri için de sosyal medyada, aynı gerekçeyle ünlü sanatçıya; "İptal edin" çağrıları yapılmıştı. Ane Brun, çağrılara cevap vererek; "Ekim ayında İstanbul'da çalmama kararı aldım. Seninle çalmayı çok istiyordum ama maalesef şimdi doğru zaman değil. En kısa zamanda sizin yanınızda oynamayı hayal ediyorum. Senin yanındayım. Barış ve sevgiyle" sözleriyle konserini iptal ettiğini dile getirdi.

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        #boykot
        #Muse
        #Ane Brun

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