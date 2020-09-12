"SETTE KAZA GEÇİRDİM"

41 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Murat Bey settesiniz, her şey yolunda mı?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Arkadaşlar öncelikle sosyal mesafeyi koruyalım. 6 aydır bekliyoruz, çok özledik, çok heyecanlıyız. Bu hafta başlıyoruz, evet sette bir kaza geçirdim. Aksiyon sahnesiydi, bu sene aksiyonlar arttığı için olur böyle kazalar, gayet iyim. Bugün de eşim ziyaretime geldi sağ olsun.