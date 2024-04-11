Burak Zencirci, Murat Dalkılıç'ın Germencik'e yapmış olduğu ziyaretin, şehrin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağladığını belirtti. Dalkılıç ise Zencirci'ye misafirperverliği ve sıcak karşılaması için teşekkür ederek, Burak Zencirci'ye görevinde başarılar diledi.