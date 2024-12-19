Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Muğla ve İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Muğla ve İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Muğla ve İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 20:36 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 ilde kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yatağan ilçesinde kaçak sigara satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Muğla'nın Yatağan ilçesi ile İzmir'de tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 480 bin boş makaron, 172 bin 140 dolu makaron, 390 kilogram kıyılmış tütün, 122 elektronik sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 52 fişek, 83 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 68 bin bandrolsüz sigara filtresi, 62 bin 900 doldurulmuş makaron, 205 kesilmiş bandrol, 50 kilogram açık kıyılmış tütün, 23 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 6 sigara sarma makinası ele geçirildi.

        Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Muğla
        #İzmir
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı
        Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Habertürk Anasayfa