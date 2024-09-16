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        Haberler Gündem Güncel Mudanya'nın ilk "Sutopu Şenliği" | Son dakika haberleri

        Mudanya'nın ilk Sutopu Şenliği büyük ilgi gördü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Sutopu Şenliği" yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Sutopu Şenliği, sporun her branşını destekleme ve vatandaşlarımızı sporla buluşturma hedefimize önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, sutopu eğitimlerine başlayarak Mudanya'da bir sutopu takımı kurmayı planlıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:44
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          Mudanya Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Sutopu Şenliği, her yaş grubundan yoğun ilgi gördü.

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          Türkiye Sutopu Federasyonu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün desteğiyle Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Sutopu Şenliği’nin açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sporun her branşını destekleyip vatandaşları sporla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

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          Dalgıç, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Sutopu Şenliği, sporun her branşını destekleme ve vatandaşlarımızı sporla buluşturma hedefimize önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, sutopu eğitimlerine başlayarak Mudanya’da bir sutopu takımı kurmayı planlıyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimize ve tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

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          Avrupa Sutopu Delegasyonu Teknik Komite Üyesi Ayşem Özalp ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni’nin de hazır bulunduğu şenlik kapsamında 12-14 yaş, kadın sporcular ve açık yaş sporcuları arasında yapılan heyecan dolu karşılaşmalar ilgiyle izlendi.

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          Etkinlik sonunda, tüm sporculara anı madalyaları verildi.

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