FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı

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Muğla'da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bir teknenin uluslararası sulara doğru yöneldiğini fark etti.

Ellerindeki istihbari bilgilerden de yararlanan ekipler, tekneyi Marmaris ilçesinde bulunan Kadırga Koyu açıklarında durdurdu. Teknede FETÖ mensubu 11'i yetişkin 3'ü çocuk ve 4'ü tekne görevlisi olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin FETÖ üyeliğinden yerel mahkemece hapis cezasına çarptırılan ve görevden alınan eski Bursa hakimleri Oğuz Salman, Burcu Zorlu ve Emre Zorlu ile Tekirdağ Hakimi Samet Arslantürk ve Ankara Hakimi Bilal Özcan olduğu belirlendi.

ESKİ EMNİYET AMİRİ YAKALANDI Yakalananlar arasında FETÖ'ye üye olma suçundan hapis cezasına çarptırılan ve görevden alınan Artvin'de görevli komiser Kazım Barsbay ve Bayburt Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet amiri olarak görev yapan Ümit Bek olduğu ortaya çıktı. Yine yerel mahkemece, FETÖ üyesi olmak suçundan hapis cezasına çarptırılan ve bulunduğu kamu görevlerinden ihraç edilen Konya Selçuk Üniversitesi'nin eski araştırma görevlisi Muhammet Yusuf Eren ve FETÖ mahrem imamı Mehmet Akan olduğu belirlendi.