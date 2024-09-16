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        Haberler Gündem Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otomobil, scootera çarptı. Kazada scooterdaki Mutluhan A. hayatını kaybetti, arkasındaki Zafer S. yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:19
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          Ankara'da otomobilin çarptığı scooterdaki bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

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          Kaza, saat 07.00 sıralarında Hipodrom Caddesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. 

          Yenimahalle ilçe merkezi yönünde giden otomobil, aynı yönde giden elektrikli scootera arkadan çarptı. 

          Scooterda bulunan Mutluhan A. ve Zafer S., çarpmanın etkisiyle savruldu.

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          İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

          İşe gittiği öğrenilen Mutluhan A.'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

          Zafer S. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafer S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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          OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

          Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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