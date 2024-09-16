Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olay nedeniyle Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "14 Eylül 2024 günü saat 18.05 sıralarında Erzurum lisesi önünde aracı durduran ekipler araç sahibi V.K. hakkında KTK 34/b (Muayenesi yapılmamış araçla trafikten menedilmesine rağmen trafiğe çıkmak) maddesini ihlalden 3 bin 135 TL idari işlem uygulanarak araç çekici üzerinde sahibine teslim edilmiştir. 14 Eylül 2024 günü sosyal medya platformunda paylaşılan haberlere göre M.E.K.'nin yeterli ehliyeti olmamasına rağmen araç kullanmaya devam ettiği anlaşılması üzerine şahıs 15 Eylül 2024 günü Gölbaşı Polis Merkezi Amirliğine davet edilmiş ve kendisine KTK'nin; 34/lb; (Muayenesi yapılmamış araçla trafikten menedilmesine rağmen trafiğe çıkmak) maddesi ihlalden 3 bin 135 TL, 39/2 (yetersiz ehliyet-kullanmak ve kullandırmak) maddesini ihlalden 12 bin 878 TL, 47/1-b (kırmızı ışık kurallarına uymamak) maddesini ihlalden 1506 TL, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 26/1-E2-2 (psikoteknik belgesi bulunmadan araç kullanmak) maddesini ihlalden 5 bin 679 TL olmak üzere toplamda 23 bin 207 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücüye TCK 179/2 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten adli işlem başlatılmıştır. Sonuç itibarıyla şahıs ve araç hakkında toplamda 51 bin 169 TL idari para cezası uygulanmış, sürücü aday sürücü olduğundan toplam 80 ceza puanı ile ehliyeti, daimi iptal edilmiştir" denildi.