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        Haberler Gündem MSB personel alımı kura tarihi: Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta ve nerede çekilecek?

        Milli Savunma Bakanlığı 1829 personel alımı kurası ne zaman ve saat kaçta çekilecek?

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan 1829 personel işçi alımında başvurular 29 Nisan itibarıyla tamamlandı. Şimdi ise sıra, ikinci aşama olan kuraya geldi. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminde ismi çıkan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak. Peki, MSB 1829 personel alımı kurası ne zaman ve saat kaçta? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:30
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        • 1

          Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı 1829 personel alımı yapacağını duyurmuştu. 29 Nisan'da biten başvuru süreci sonrası gözler kura çekimine döndü. Başvuran adaylar "MSB kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?" diye araştırıyor. İşte, MSB kura çekim tarihi ve kadro dağılımı...

        • 2

          MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE?

          Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

        • 3

          İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

          Milli Savunma Bakanlığı sözlü sınavlarında adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek 70 puanın altındaki adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası puanı bu puan üzerinden tespit edilecek.

        • 4

          Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan)

          yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

        • 5

          MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEK GRUPLARINA YAPILACAK?

          Elektronik Teknisyeni

          İş Makineleri Operatörü

          Kaynakçı

          Frezeci

          İnşaat Ustası

          Ciltçi

          Matbaa Teknisyeni

          Motor İmalat ve Bakım Onarım İşçisi

          Terzi

          Jeneratör Tamircisi

        • 6

          Sıhhi Tesisatçı

          Marangoz

          Ofset Baskı Operatörü

          Şoför - Yük Taşıma

          Fırın İşçisi

          Kaloriferci

          Elektrikçi

          Kaynak Teknisyeni

          Otomotiv Boya Ustası

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