İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres yüksek hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası 7 saate düştü
4 Mayıs'ta sefere başlayan İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres yüksek hızlı tren, iki şehir arasındaki seyahat süresini 7 saate düşürüyor. 483 yolcu kapasiteli trenin biletleri TCDD tarafından satılıyor. Sizler için İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres yüksek hızlı tren güzergâhı, sefer saatleri ve bilet fiyatı hakkındaki bilgileri derledik.
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26 Nisan 2023'te Ankara-Sivas Yüksek Hızlı tren hattı açılmıştı. Bu sene Sivas'a giden bir tren hattı daha eklendi. 4 Mayıs'ta ilk seferini gerçekleştiren İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres yüksek hızlı tren, 483 yolcu kapasitesi ile iki şehir arasındaki seyahat süresini 7 saate indiriyor. İşte, İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres yüksek hızlı tren güzergâhı, saatler ve bilet fiyatı...
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İSTANBUL SİVAS AKTARMASIZ EKSPRES YÜKSEK HIZLI TREN GÜZERGÂHI
İstanbul ile Sivas arasında sefer yapan tren hattı; Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duruyor.
Yüksek hızlı tren İstanbul Söğütlüçeşme'den kalkıyor.
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İSTANBUL SİVAS AKTARMASIZ EKSPRES YÜKSEK HIZLI TREN SEFER SAATLERİ
Ekspres aktarmasız yüksek hızlı tren İstanbul'dan 08.40'ta hareket ediyor ve Sivas'a 15.58'de varıyor.
Sivas'tan ise 13.00'te hareket edecek ekspres yüksek hızlı trenler ise İstanbul'a 20.08'de ulaşıyor.
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İSTANBUL SİVAS ARASI 7 SAATE İNDİ!
İki şehir arası araba ile yaklaşık 10 saat sürerken, yeni tren hattıyla beraber; İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürüyor.
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İSTANBUL SİVAS AKTARMASIZ EKSPRES YÜKSEK HIZLI TREN FİYATLARI
İstanbul-Sivas arasında sefer yapan yeni yüksek hızlı tren fiyatları 7 Mayıs itibarıyla 905 TL'den satışa çıkıyor.