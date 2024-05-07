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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kurban kesim bedeli 2024: Yurt içi ve yurt dışı vekaleten kurban kesim bedeli ne kadar oldu, vekalet nasıl verilir? - Merak Edilenler Haberleri

        Diyanet açıkladı! 2024 yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedeli belli oldu!

        Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı yaklaşırken, merakla beklenen kurban kesim bedeli de açıklandı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere farklı iki fiyat belirlendi. Bununla beraber, bayramda kurban bağışını kolaylaştırmak için 81 ile stant kurulacağı da ifade edildi. İşte, 2024 kurban kesim bedeli...

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        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 08:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 08:16
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        • 1

          Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü “2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı”, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda vekaleten kurban kesim fiyatları açıklandı. İşte, 2024 kurban kesim bedeli...

        • 2

          2024 KURBAN KESİM BEDELİ FİYATLARI

          Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

        • 3

          KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

          Vatandaşlar, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden bağış yapabilir.

        • 4

          KURBAN VEKALETİ NASIL VE NEREDEN VERİLİR?

          Başkan Erbaş, kurban için vekaletin TDV mıbil uygulaması üzerinden verilebildiğini açıkladı. Daha fazla bilgi almak isteyenler ise kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir.

        • 5

          81 İLDE KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK

          Kurban Bayramı'nda, vatandaşlarınn bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde ve pek çok ilçe merkezinde toplamda 1003 şube aracılığıyla kurban bağış stantları kurulacak.

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