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Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine İNDİRİM GELİYOR! 12 Ekim LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL?

Üst üste gelen zammın ardından motorine indirim yolda!

Motorin fiyatlarına bir haftada gelen 4 zammın ardından bu sefer indirim yolda. Toplamda gelen 5 lira 40 kuruşluk zammın ardından sektör kaynaklarına göre motorine 1 lira 13 kuruş indirim bekleniyor. İşte indirimin detayları.

12.10.2022 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş beraberinde benzin ve motorin fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Son olarak motorine bir haftada gelen 4.01 liralık zammın ardından motorine son olarak 1 lira 39 kuruş zam geldi. Bir hafta içerisinde toplamda gelen 5 lira 40 kuruşluk zammın ardından şimdi de motorin fiyatlarına indirim geliyor.

  • PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

    Rusya ve Suudi Arabistan’ın başını çektiği OPEC+ ülkelerinin fiyatları desteklemek için günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı sonrasında petrolde sert yükseliş yaşanmıştı.

    Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yaklaşık 10 dolarlık artışla 98 dolara ulaşmıştı.

    Avrupa’da dizel talebindeki artış, dizel fiyatlarının benzine göre daha fazla yükselmesine neden oluyor.

  • MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!

    Sektör kaynaklarından alınan bilgiye motorin fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla (13 Ekim) 2 lira 13 kuruş indirim bekleniyor.

    İndirim olması halinde motorin fiyatlarının İstanbul Anadolu yakasında 27.41; Avrupa yakasında 27,35 TL; Ankara'da 27,48; İzmir'de ise 27 lira 55 TL olacak.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 11 EKİM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 28,54 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 28,48 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

  • ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.76 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 28,61 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

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