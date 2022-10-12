OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş beraberinde benzin ve motorin fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Son olarak motorine bir haftada gelen 4.01 liralık zammın ardından motorine son olarak 1 lira 39 kuruş zam geldi. Bir hafta içerisinde toplamda gelen 5 lira 40 kuruşluk zammın ardından şimdi de motorin fiyatlarına indirim geliyor.