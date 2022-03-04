Benzin ve motorin zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları neler sorusu gündemde. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), hafta başından beri benzin ve motorin fiyatlarına gelecek üçüncü zammı dün akşam saatlerinde duyurmuştu. Gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımaya başlayan akaryakıt zammı araştırılıyor. Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 4 Mart Cuma son benzin ve motorin zammının ardından güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları