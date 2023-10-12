Morhipo platformu kapanıyor

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2011 yılında Boyner Grup çatısı altında kurulan online alışveriş platformu Morhipo, 2020 yılında Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ile birleşmişti. Bu birleşme sonrasında Morhipo.com, eskisi gibi hizmet vermeye devam etmiş ve alan adı, isim gibi konularda herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Ancak şimdi Morhipo tarafında işleyiş değişiyor. Firma bu değişikliği kullanıcılara gönderdiği bir SMS ile duyurdu.

17 EKİM'DE PLATFORM KAPANIYOR

Morhipo'nun kullanıcılarına gönderdiği SMS ve e-postalara göre şirketin internet sitesi bundan böyle hizmet vermeyecek. 17 Ekim 2023 itibarıyla internet sitesinin kapanmasının ardından Morhipo kullanıcıları alışverişlerini sadece Boyner'in web sitesi boyner.com.tr üzerinden yapabilecekler.