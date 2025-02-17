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        Haberler Ekonomi Para Morgan Stanley'den TL değerlendirmesi - Para Haberleri

        Morgan Stanley'den TL değerlendirmesi

        ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasının Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bu yılın en iyi performans gösteren para birimlerinden olacağını öngördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:14
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        Morgan Stanley'den TL değerlendirmesi
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        Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunu yayınladı.

        Raporda, banka ekonomistlerinin geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

        Asya’nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk lirasının en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

        Raporda, "Tahminlerimize göre Türk lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak." denildi.

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